Chelsea'yi penaltılarda 11-10 deviren Liverpool, Lig Kupası şampiyonu!

İngiltere Lig Kupası finalinde Ada'nın iki devi Chelsea ile Liverpool kozlarını paylaştı.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Liverpool, 67. dakikada Joel Matip'in golüyle öne geçti ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

Wembley'de oynanan dev maçta iki takım da rakip kalenin kilidini açamadı ve 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Uzatmalara giden karşılaşmada Chelsea 110. dakikada Kai Havertz ile golü buldu fakat bu kez ofsayt bayrağı Maviler için çıktı.

Kepa penaltılar için oyuna girdi, penaltıyı kaçırdı!

120 dakikada gol sessizliği bozulmadı. 10'u isabetli toplam 31 şut atılan maç 0-0 bitti ve penaltılara gitti. Chelsea menajeri Thomas Tuchel uzatmaların son dakikalarında penaltılar için Mendy'yi kenara alırken Kepa'yı oyuna sürdü.

Penaltılarda iki takım da uzun süre hata yapmadı. Tüm futbolcular penaltı atışını gole çevirirken sıra kalecilere geldi.

Liverpool kalecisi Kelleher topu filelere gönderirken Kepa'nın vuruşu üstte auta gitti ve Liverpool, Chelsea'yi 11-10 yenerek kupanın sahibi oldu.

Liverpool 10 yıl sonra Lig Kupası şampiyonu

Son olarak 2012'de bu kupayı kazanan Liverpool 10 yıl sonra Lig Kupası'nda zafere ulaştı.

9. kez Lig Kupası'nı müzesine götüren Liverpool, İngiltere'de bu kupayı en çok kazanan takım konumunda.