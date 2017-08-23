T24 LogoT24 Logo
Spor

Chelsea yeni forvetini İngiltere'de buldu

İSTANBUL,(DHA) İngiltere Premier Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Chelsea, yeni sezonda takıma katkı yapacak bir forvet oyuncusunu kadroya katmak istiyor

23 Ağustos 2017 20:19

İSTANBUL,(DHA)

İngiltere Premier Lig\'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Chelsea, yeni sezonda takıma katkı yapacak bir forvet oyuncusunu kadroya katmak istiyor.
İngiltere\'nin önde gelen gazetelerinden Dailystar\'ın haberine göre, takımın geçen seneki forveti Diego Costa\'yı yeni sezon kadrosunda düşünmediğini oyuncuya aktaran Conte, Real Madrid\'den kadroya katılan Alvaro Morata\'nın yanı sıra Jamie Vardy\'nin de kadroya katılmasını istedi. Vardy\'nin takıma dahil edimesi halinde, genç forvet Batshuayi\'nin takımdan ayrılması bekleniyor. 
Chelsea\'nin ayrıca Leicester City\'nin orta saha oyuncusu Drikwater için de teklif yaptığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Premier LigChelseaDailystarDiego CostaConte Real MadridAlvaro MorataJamie VardyVardyBatshuayiLeicester CityDrikwater

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24