Chelsea yeni forvetini İngiltere'de buldu

İSTANBUL,(DHA)

İngiltere Premier Lig\'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Chelsea, yeni sezonda takıma katkı yapacak bir forvet oyuncusunu kadroya katmak istiyor.

İngiltere\'nin önde gelen gazetelerinden Dailystar\'ın haberine göre, takımın geçen seneki forveti Diego Costa\'yı yeni sezon kadrosunda düşünmediğini oyuncuya aktaran Conte, Real Madrid\'den kadroya katılan Alvaro Morata\'nın yanı sıra Jamie Vardy\'nin de kadroya katılmasını istedi. Vardy\'nin takıma dahil edimesi halinde, genç forvet Batshuayi\'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

Chelsea\'nin ayrıca Leicester City\'nin orta saha oyuncusu Drikwater için de teklif yaptığı belirtildi.