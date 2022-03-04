Chelsea'ye Türkiye'den talip çıktı, satış için görüşmelerin başlağı iddia edildi

Türk milyarder, Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri Muhsin Bayrak'ın, Rus milyarder Roman Abramovich'in satışa çıkarttığı Chelsea kulübünü almak için avukatlar vasıtasıyla görüşmeler yürüttüğü ileri sürüldü.

İş insanı ve Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri olan Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın almak için Rus milyarder Roman Abramovich'le masaya oturdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Bayrak, "İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra'da dalgalandıracağız" ifadelerini kullandı.



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası İngiltere'de yaptırıma uğrayan Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü satacağını açıkladı. Harekete geçen Türk iş insanı Muhsin Bayrak, İngiliz devini satın almak için Abramovich'e ilk teklifi yaptı.

"Parayı Türkiye'den almak istiyorlar"

Londra'da yatırımları bulunan Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Abramovich'in satışa çıkardığı Premier Lig Kulübü Chelsea'yi almak için teklif verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bayrak, "Roman Abramovich'in avukatları ile Chelsea'nin satın alma şartlarını görüşüyoruz. İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra'da dalgalandıracağız" dedi.

Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich ile satın alma görüşmeleri yaptıklarını söyleyen Muhsin Bayrak, "Biz teklifimizi yaptık. Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı Türkiye'yi güvenli buldukları için satış sonrası paranın büyük kısmını Türkiye'de almak istiyorlar" dedi.