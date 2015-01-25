Chelsea ve Manchester City kupaya havlu attı

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur maçlarında Chelsea ve Manchester City rakiplerine yenilerek kupaya 4. turda veda etti.

Stamford Bridge Stadı'nda Birinci Lig ekiplerinden Bradford'u ağırlayan Chelsea, Cahill ve Ramires'in golleriyle 2-0 öne geçti. Stead ile 41. dakikada farkı bire indiren, 75. dakikada Morais ile beraberliği yakalayan konuk ekip, karşılaşmanın son 10 dakikasında Halliday ve Yeates'in golleriyle güçlü rakibini 4-2 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Chelsea'nin Portekizli menajeri Jose Mourinho, bu maç öncesinde yaptığı açıklamada, Bradford'a yenilmeleri halinde bu durumun kendileri için utanç verici olacağı yorumunda bulunmuştu.

Sahasında Middlesbrough ile karşılaşan Manchester City, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 53. dakikasında Bamford'un golüyle geriye düştü. 90. dakikada Garcia Martinez ile farkı ikiye çıkaran konuk ekip, Manchester temsilcisini 2-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

Kupada bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Blackburn - Swansea : 3 - 1

Birmingham - West Bromwich : 1 - 2

Cardiff - Reading : 1 - 2

Chelsea - Bradford: 2 - 4

Derby - Chesterfield : 2 - 0

Manchester City- Middlesbrough : 0 - 2

Preston - Sheffield United : 0 - 2

Southampton - Crystal Palace : 2 - 3

Sunderland - Fulham : 0 - 0

Tottenham - Leicester : 1 - 2