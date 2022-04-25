Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel ayrılığı duyurdu

İngiltere Premier Lig'de Chelsea West Ham United'ı 1-0 yenerken, karşılaşma sonrası teknik direktör Thomas Tuchel, sözleşmesi sona erecek Antonio Rudiger'in takımdan ayrılacağını açıkladı.

Maviler'in, Londra derbisinde West Ham'ı 1-0 yendiği karşılaşma sonrası ayrılığı ise teknik direktör Thomas Tuchel açıkladı. Thomas Tuchel yaptırımlara vurgu yaparken, maç sonrası Sky Sports'a verdiği röportajda, "Bu durumdan dolayı kulüpten ayrılmak istiyor. Özel görüşmemizde bunu bana söyledi. Kulüp ve ben her şeyi verdik; ancak yaptırımlardan dolayı daha fazla mücadele edemeyiz" dedi.

Roma'dan 2017'de Chelsea'ye transfer olan ve İngiliz ekibiyle Federasyon Kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası, Kulüp Dünya Kupası kazanan Alman oyuncunun Real Madrid'e imza atması bekleniyor.

29 yaşındaki Alman defans oyuncusuyla birlikte, defanstaki diğer isimlerden Cesar Azpilicueta ile Andreas Christensen'in de sezon sonunda Chelsea ile sözleşmeleri sona erecek ve bu isimlerin de ayrılmaları bekleniyor.