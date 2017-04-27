Chelsea taraftarı sanıldı; Tottenham taraftarların saldırısına uğradı!

Chelsea taraftarı sanılan Michael Voller, İngiltere'de FA Kupası maçı öncesi Tottenham taraftarların saldırısına uğradı.

Goal'de yer alan habere göre, Michael Voller isimli taraftar, geçtiğimiz cumartesi günü Wembley Stadı'nda Chelsea ile Tottenham arasında oynanacak maç sonrası saldırıya uğradı. Bir grup Tottenham taraftarı tarafından darp edilen Voller, hastaneye kaldırıldı ve genç taraftarın görme bozukluğu yaşayabileceği söylendi.

Konuyla ilgili soruşturmayı yürüten polis, görgü tanıklarından iş birliğinde bulunmalarını talep etti.