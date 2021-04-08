Chelsea, Porto'yu rahat geçti; yarı final kapısını araladı

Koronavirüs salgını nedeniyle İspanya'nın Sevilla şehrinde oynanan maçta gülen taraf 2-0 ile Chelsea oldu.

Her iki takımın da net fırsatlar yakaladığı maçın ilk golü 31. dakikada Mason Mount'tan geldi. Mount, Chelsea formasıyla çıktığı 15. Şampiyonlar Ligi maçında ilk golünü kaydetti. 22 yaşındaki Mount ayrıca, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında gol kaydeden en genç Chelsea'li futbolcu unvanının sahibi oldu.

İlk yarıda Porto rakip kaleyi daha fazla yoklamasına karşın, aradığı golü bulamadı. Chelsea, defans güvenliğini ön planda tutarken; konuk ekip ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Porto, ikinci yarıda rakibinden daha atak göründü. Buna karşın Chelsea, rakibine gol şansı tanımazken; 84. dakikada Kovacic'in sert vuruşu direkte patladı. Bir dakika sonra sahneye Ben Chilwell çıktı. Rakibin hatasından topu kapan Chilwell, kaleciyi de geçti ve topu ağlarla buluşturdu. Bu gol maçın da skorunu ilan etti ve Chelsea sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Rövanş maçı 13 Nisan'da yine Sevilla'da oynanacak.