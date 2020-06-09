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Spor

Chelsea'nin son sürprizi Kai Havertz

09 Haziran 2020 08:41

Timo Werner'i Liverpool'un elinden söküp alan, Hakim Ziyech'le kadrosunu iyice güçlendiren Chelsea, Almanya'nın son dönemde en çok konuşulan genç oyuncusu olan Kai Havertz'e de kanca attı.

Daily Mail'in özel haber olarak geçtiği bilgiye göre; Real Madrid ve Bayern Münih'in de istediği Havertz için Chelsea 85 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Maviler şu ana kadar Timo Werner'e 60 (transfer resmen açıklanmadı), Hakim Ziyech'e ise 40 milyon Euro harcadı.

20 yaşındaki Havertz bu sezon 38 maçta 15 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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