Chelsea'nin satışı için ek süre verildi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İngiliz hükümetinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla birlikte Roman Abramovich'in satışa çıkardığı Chelsea'nin yeni sahibinin bu ay içinde belli olması bekleniyor.

BBC'de yer alan haberde, kulübün devir işlemlerini yürüten Amerika merkezli banka Raine'nin son teklif süresinin 11 Mart'tan 14 Mart'a uzattığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan bir kaynağın yaptığı açıklamaya göre tekliflerin ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesi ve adil bir teklif sürecinin yaşanabilmesi için süre uzatıldı.

Haberde, kulübü satın almak isteyen yatırımcılara, satış için onay verilse bile devrin tamamlanabilmesi için Premier Lig'den izin almasını gerektiği kaydedildi.

Geçtiğimiz ay Telegraph'ta yer alan haberde, kulübün yeni sahibinin nisan ayı içerisinde belli olacağı ve satış işleminin 2.5 milyar sterlin karşılığında tamamlanacağı ifade edilmişti.

Chelsea için kimler teklif verdi?

İngiliz basınında yer alan haberlerde, geçtiğimiz ay tamamlanan ilk teklif sürecinin ardından dört yatırımcının son aşamaya geldiği belirtildi.

Kulübü satın almak isteyenler arasında Liverpool'un eski yöneticilerinden Sir Martin Broughton liderliğindeki konsorsiyum, MLB takımlarından Los Angeles Dodgers'ın hissedarlarından Todd Boehly, Boston Celtics'in sahibi ve Atalanta'nın çoğunluk hisselerine sahip Steve Pagliuca ve bir diğer MLB takımı Chicago Cubs'ın sahibi Ricketts ailesi yer alıyor.