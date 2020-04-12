T24 LogoT24 Logo
Spor

Chelsea'nin 'Kedi' lakaplı efsane kalecisi Peter Bonetti hayatını kaybetti

12 Nisan 2020 19:47

Chelsea'nin efsane futbolcularından 'The Cat' (Kedi) lakaplı eski kaleci Peter Bonetti, 78 yaşında hayatını kaybetti. 

Londra ekibinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Chelsea'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Huzur içinde uyu Peter 'The Cat' Bonetti" ifadeleri yer aldı.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Bonetti uzun süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu.

Chelsea formasını 729 kez giyerek kulüp tarihinde en fazla maça çıkan 2. oyuncu olan Peter Bonetti, İngiltere Milli Takımı ile 1966 Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

ETİKETLER

Peter BonettiPeter Bonetti The CatThe CatChelsea The CatChelsea Bonetti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24