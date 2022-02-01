Chelsea’nin eski teknik direktörü Avram Grant hakkında cinsel taciz iddiası

Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi kupanın dışına ittiği dönemde Londra ekibinin başında yer alan ve takımıyla Devler Ligi finali oynayan İsrailli teknik direktör Avram Grant, ülkesindeki bir televizyon kanalında yayımlanan bir soruşturmada birden fazla kadın tarafından cinsel tacizle suçlandı.

Kariyerinde Portsmouth, West Ham ve İsrail Milli Takımı da bulunan 66 yaşındaki Grant'ın üst düzey konumunu kullanarak birkaç kadını seks yapmaya zorladığı öne sürüldü.

The Times of Israel'de yer alan habere göre Grant bazı genç kadınlara kendileriyle seks yapmaları halinde kariyerlerinde ilerleme sözü verdi.

"Başta şaka yaptığını düşünmüştüm.."

Buna ek olarak bazı kadınlar ise Grant ile profesyonel bir iş ilişkisinde bulundukları sırada kendilerine cinsel sözler söylendiğini belirtti ve bu davranışın sektördeki herkes tarafından bilinen ancak dile getirilmeyen bir sır olduğu kaydedildi.

Bir başka kadın ise Haziran 2020'de Grant'ın Tel Aviv'deki evine iş bulmasına yardımcı olmak amacıyla davet edildiğini ancak ünlü teknik direktörün kendisinden kıfayetlerini çıkarmasını istediğini söyledi ve şunları kaydetti:

"O sırada 22 yaşındaydım. Bana rahat olmamı ve kıyafetlerimi çıkarmamı söyledi. Başta şaka yaptığını düşünmüştüm. Kanepede ondan uzakta duruyordum ve yaklaşmamı istedim. Bana sarıldı, tuttu ve bırakmadı. Elimi bacağıma koyduktan sonra hemen elimi ittiğimi hatırlıyorum. Birkaç saniye konuştuktan sonra beni boğar gibi tuttu ve öpmeye çalıştı"

Grant'ın elini tutup kasıklarına koymadan önce gece birlikte kalmaları yönünde baskı yaptığını belirten kadın ünlü futbol adamına hayır diyecek cesareti olmadığını ve daha sonra banyoya giderek ağlamaya başladığını açıkladı. Tanıklık eden çok sayıda kadının kimliklerinin açığa çıkması halinde doğabilecek sonuçlardan korktukları için kimliklerini gizlemeyi tercih eden gazeteciler olduğu kaydedildi.

Mankenliği bıraktırdı

İsrailli tanınmış bir manken olan bir diğer kadın ise Grant'ın kendisine yardım teklif etmesiyle birlikte İngiltere'ye uçtuğunu ancak otelde buluşmalarının ardından kıyafetlerini çıkartan Grant'ın kendisini seks yapmaya zorladığını öne sürerek şöyle konuştu:

"Milyonlarca kez hayır dedim ama sürekli ısrar etti. Yapmam gerektiğini hissettim çünkü başka türlü gitmeme izin vermeyecekti. Sonrasında insanların artık beni fark etmesini istemediğim için mankenlik kariyerimi noktaladım" (Goal Türkiye)