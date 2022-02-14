Chelsea maçı sonrası Palmeiraslı bir taraftar öldürüldü

Palmeiras'ın Dünya Kulüpler Kupası finalinde Chelsea'ye kaybettiği maçın ardından çıkan olaylarda bir Palmeiras taraftarı silahla vurularak öldürüldü.

Yetkililer, olayın binlerce taraftarın dev ekranlardan maçı izlemek için toplandığı Sao Paulo'daki Allianz Stadyumu'nun önünde yaşandığını duyurdu.

NTVSpor'da yer alan habere göre, yaşanan taşkınlıkta çevik kuvvet polisi kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Açıklamada, bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yeni bir kargaşanın önüne geçmek için devriye gezen güvenlik güçleri, olaylara karışan diğer kişileri belirlemek için görüntülerin analiz edileceğini açıkladı.

Gecede hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Dante Luiz Oliveira olduğu doğrulandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, olayla ilgili olarak hapishane gardiyanı Jose Ribeiro Apostolo Junior tutuklandı. Sorgusu devam eden şüpheli, isyancılar tarafından darp edildiğini ve arbedenin ardından silahını ateşlediğini söyledi.