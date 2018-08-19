Chelsea, Londra derbisinden galip ayrıldı

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig\'in 2\'nci haftasında oynanan Londra derbisinde Chelsea evinde Arsenal \'i 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Chelsea, 9\'uncu dakikada İspanyol oyuncu Pedro\'nun golüyle 1-0 öne geçti. 20\'nci dakikada Morata\'nın golüyle farkı 2\'ye çıkaran mavi-beyazlılara cevap 37\'nci dakikada Mkhitaryan\'dan geldi. Skoru 2-1\'e getiren Arsenal, ataklarını sıklaştırarak 41\'inci dakikada Iwobi\'nin golüyle skoru 2-2 yaptı. Maçta son sözü Marcos Alonso söyledi ve Chelsea, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Arsenal\'da Mesut Özil 68 dakika sahada kalırken yerini Ramsey\'e bıraktı. Kırmızı-beyazlılar, Premier Lig\'de henüz puan alamadı.

