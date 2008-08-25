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Spor

Chelsea kayıpsız ilerliyor

Premier Lig'de ikinci hafta bir maç dışında tamamlandı. Chelsea ve Liverpool kayıpsız ilerliyor. Arsenal yanilgiyle tanıştı. İngiltere'de haftasonu yaşananlar...

25 Ağustos 2008 03:00

Premier Lig'de ikinci hafta bir maç dışında tamamlandı. Chelsea ve Liverpool kayıpsız ilerliyor. Arsenal yanilgiyle tanıştı. İngiltere'de haftasonu yaşananlar...


Sezon başında Barcelona’dan Chelsea’ye transfer olan Deco, Londra ekibi yandaşlarının sevgilisi olacak gibi. Premier Lig’deki ilk maçında Portsmouth filelerini havalandıran Portekizli yıldız dün Wigan karşısında takımına üç puanı getirdi.

Tecrübeli futbolcu 4. dakikada kullandığı serbest vuruşta maçın tek golünü attı. Chelsea ‘ikide iki’ yaparken, geçen sezon Mavililer’in şampiyonluğunu engelleyen ekiplerden biri olan Wigan maç boyunca Petr Cech’e takıldı.

Günün diğer maçında Manchester City, West Ham’ı 3-0 mağlup etti. Mavi-Beyazlı ekibi farka taşıyan golleri 65’te D. Sturridge, 70 ve 76. dakikalarda Elano attı. Premier Lig’de ikinci hafta bu akşam oynanacak Portsmouth-Manchester United maçıyla tamamlanacak.

Premier Lig'de geçen hafta

Liverpool - Middlesbrough 2 - 1
Newcastle - Bolton 1 - 0
Tottenham - Sunderland 1 - 2
Fulham - Arsenal 1 - 0
Wigan - Chelsea 0 - 1
Man. City - West Ham 3 - 0

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