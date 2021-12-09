Chelsea kaptanı Sam Kerr, sahaya giren taraftarı devirdiği için kart gördü

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Chelsea Kadın Futbol Takımı'nın forveti Sam Kerr, sahaya giren bir taraftarı devirdiği için sarı kart gördü.

Şampiyonlar Ligi grup etabının son karşılaşmasında Chelsea ile Juventus karşı karşıya gelirken sahaya giren bir kişi yüzünden oyun durdu. Taraftarlar, sahaya giren kişiyi yuhalamaya başladı.

Tepkilere rağmen sahadan çıkmayan taraftarı Kerr, koşarak omzuyla devirdi. Tribünler Kerr'i alkışlarken, hakem Avustralya milli takımı kaptanına müdahalesi nedeniyle sarı kart verdi.

Sahaya giren taraftar, Chelsea kaptanı Magda Eriksson ile fotoğraf çektirmek istediğini söyledi.

Chelsea Teknik Direktörü Emma Hayes duruma tepki göstererek, "Neden maçın sonunu beklemedi anlamadım. O zaman fotoğraf çekilebilirdi. Gerçekten oyuncuların sağlığını ve güvenliğini düşünmeliyiz" dedi.