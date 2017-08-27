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Spor

Chelsea ilk yarıdan fişi çekti

Dev maçta İspanyollar sahne aldı Chelsea - Everton: 2-0 İSTANBUL, (DHA) İngiltere Premier Lig 3

27 Ağustos 2017 20:28

Dev maçta İspanyollar sahne aldı

Chelsea - Everton: 2-0

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig 3. hafta mücadelesinde Chelsea, Everton\'ı 2-0 mağlup etti.
Geçtiğimiz hafta Tottennam\'ı deplasmanda devirerek bu sezonki ilk galibiyetine ulaşan son şampiyon, bu maçla birlikte puanını 6\'ya çıkarttı. Everton ise 4 puanda kaldı.
Stamford Bridge\'de oynanan mücadeleye etkili başlayan takım Chelsea oldu. İspanyolların sahne aldığı gecede ilk sözü 27. dakikada Cesc Fabregas söyledi. Alvaro Morata\'nın asistinde golü bulan yıldız oyuncu, takımını 1-0 öne geçirdi.
Ev sahibi ekibin ikinci golü de gecikmedi. 40. dakikada bu kez sahneye Londra ekibinin bir başka İspanyol yıldızı Alvaro Morata çıktı. İlk golün asistini yapan yıldız oyuncu, Chelsea\'nin bir diger İspanyol oyuncusu 
Cesar Azpilicueta\'nın enfes ortasında düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere göndererek ilk yarının da skorunu belirlemiş oldu: 2-0.
Mücadelenin ikinci yarısında iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince, maç 2-0\'lık Chelsea üstünlüğüyle sonuçlandı.
Öte yandan, 15.30 seansının bir diğer maçında West Bromwich Albion ile Stoke City, Jay Rodriguez ve Peter Crouch\'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte West Bromwich puanını 7\'ye, Stoke City ise 4\'e yükseltti.

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