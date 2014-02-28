Chelsea, Galatasaray maçına Kasımpaşa çoraplarıyla çıktı!

Chelsea, Galatasaray maçına çoraplarını İngiltere'de unutarak geldi. Maça, Adidas'tan 720 liraya aldığı, renktaşı Kasımpaşa Spor'un çoraplarıyla çıktı.

Hürriyet gazetesinden Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre, Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Türk Telekom Arena stadında Galatasaray'la karşılaşan Chelsea'de maç öncesi büyük bir heyecan yaşandığı öğrenildi.

Heyecan maç yüzünden değil, futbolcuların giyeceği çoraplar yüzünden yaşandı. Maça saatler kala Chelsea'nin teknik ekibi, futbolcuların maçta giyeceği tozlukları (çorapları) İngiltere'de unuttuğunu fark etti. Edinilen bilgiye göre maçın başlamasına saatler kala fark edilen olayın ardından Chelsea yetkilileri, Adidas Türkiye'yi arayarak acilen 36 adet tozluk dikilmesi talebinde bulundu. Ancak geç saat olması nedeniyle bu taleplerine olumlu cevap alamadılar.

Bunun üzerine Adidas yetkilileri, Süper Lig takımlarından Kasımpaşa Spor'un formalarını ürettiklerini ve ellerinde aynı renkte tozluk bulunduğunu söyledi. Maç saatine az zaman kalması nedeniyle zor durumda kalan İngiliz takımı Adidas'tan tozluk başına 20 lira olmak üzere toplam 720 lira ödedi. Böylece Chelsea maça, Kasımpaşa tozluklarıyla çıktı.