Chelsea'den Southampton'a yarım düzine gol!

Real Madrid karşısında evinde bozguna uğrayan Chelsea, Premier Lig'de Southampton'ı 6-0 yendi.

Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea, St. Mary's Stadyumu'nda Southampton'a konuk oldu. Hafta içinde oynanan Real Madrid maçında 3-1'lik skorla bozguna uğrayan Maviler, Premier Lig'de rakibine patladı.

Karşılaşmada gol perdesini 8'de Marco Alonso açtı. Alonso'yu 16'da Mason Mount, 21'de Timo Werner ve 31'de Kai Havertz takip etti. İlk yarıyı 4-0 önde kapatan Chelsea, ikinci yarıda da golleri dizmeye devam etti.

Maviler'de Timo Werner 49'da ikinci kez fileleri havalandırırken bu sezon Premier Lig'de ilk gollerini attı. Chelsea adına kapanış golünü ise 54'te Mason Mount yaptı.

Premier Lig'de 18. galibiyetine ulaşan Chelsea puanını 62 yaptı. Southampton ise 36 puanda kaldı.