Chelsea'den Romelu Lukaku'ya astronomik para cezası

İtalyan basınına verdiği demeçte Thomas Tuchel'in oyun sisteminden memnun olmadığını dile getiren ve Inter'e dönmek istediğini açıklayan Romelu Lukaku, Chelsea taraftarlarından ve kulüpten özür dilese de astronomik bir para cezasından kurtulamadı.

İtalyan basınından La Repubblica'da yer alan habere göre Chelsea yönetimi Belçikalı yıldıza 500 bin euro para cezası verdi.

Geçen günlerde Sky İtalya'ya verdiği röportajda Chelsea'deki durumdan memnun olmadığını belirten Lukaku, buna rağmen elinden geleni yapmayı sürdüreceğini söyleyerek şunları kaydetmişti:

"Takımımızın durumundan memnun olmamam çok doğal. Tuchel farklı bir sistem oynatmaya karar verdi ancak pes etmemem gerekiyor. Çok çalışmaya ve profesyonel olmaya devam etmeliyim. Durumdan memnun değilim ama gerçekçi olmak zorundayım. Inter taraftarlarının bana olan kızgınlığını anlayabiliyorum ve bence de ayrılık sürecim bu şekilde olmamalıydı. Inter her zaman kalbimde olacak ve belki de bir gün oraya geri döneceğim. Inter'e bir gün geri dönmek istiyorum ve bu dönüş umarım kariyerimin son döneminde değil hala iyi bir seviyede futbol oynayabiliyorken olacak."

Lukaku özür diledi

Yaptığı açıklamaların ardından takımının Liverpool ile oynadığı karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmeyen Lukaku, kulüp yönetimi ve Tuchel ile yaptığı görüşme sonrasında geri adım atmış ve şunları söylemişti:

"Neden olduğum üzüntü için taraftarlarımızdan özür dilerim. Gençlik yıllarımdan beri bu kulüple olan bağımı biliyorsunuz, bu yüzden üzgün olmanızı çok iyi anlıyorum. Açıkçası, şimdi güveninizi yeniden kazanmak bana bağlı ve her gün kulübe olan bağlılığımı göstermek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Menajerimden, takım arkadaşlarımdan özür dilerim, çünkü çok yanlış bir zamanda bu açıklamayı yaptım. Bundan sonra önüme bakmak istiyorum. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapacağımdan emin olabilirsiniz."