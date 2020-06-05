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Spor

Chelsea'den Liverpool'a Timo Werner çalımı

05 Haziran 2020 08:11

Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in yıldız golcüsü Timo Werner'in Chelsea ile anlaştığı iddia edildi.

RB Leipzig’in devleri peşinden koşturan golcüsü Timo Werner, Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile anlaşmaya vardı.

Bild gazetesinin in haberine göre, Chelsea 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek ve 24 yaşındaki oyuncu, yıllık 10 milyon Euro kazanacak.

Adı uzun süredir Liverpool ile de anılan golcü futbolcunun, 5 yıllık kontrata imza atacağı kaydedildi. Bu sezon ligde 40 maça çıkan Werner, 31 gol attı ve 12 de asist yaptı.

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