Chelsea'den kaleye 24 milyon Euro'luk takviye; Edouard Mendy ile 5 yıllık sözleşme imzalandı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de gösterdiği tek sezonluk performansın ardından Chelsea, Edouard Mendy'ye 5 yıllık imza attırdı. 28 yaşındaki Senegalli file bekçisinin, hatalar goller yiyen ve sürekli eleştiri alan Kepa'dan formayı kapması bekleniyor.

İngiltere Premier Lig’de bu sezon en flaş transferlere imza atan Chelsea, savunma ve hücumun ardından kaleye de takviye yaptı.

Maviler, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes forması giyen kaleci Edouard Mendy’ye 5 yıllık imza attırdı.

Geçen sezon ligde çıktığı 24 maçta 19 gol yiyen, 9 maçta ise kalesinde gole izin vermeyen Senegalli file bekçisi için 24 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Bu transferin ardından son olarak Liverpool maçında da hata yaparak kalesinde gol gören Kepa’nın yedeğe çekilmesi bekleniyor. 2 sezon öncesi Athletic Bilbao’dan tarihin en pahalı kalecisi olarak 80 milyon Euro’ya transfer edilen İspanyol eldiven, 34 maçta 54 gol yemişti.

Chelsea bu sezon Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva ve Kai Havertz’i de kadrosuna katmıştı.