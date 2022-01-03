Chelsea'de Thomas Tuchel ile kriz yaşayan Lukaku'dan transfer hamlesi

Premier Lig devi Chelsea'de Romelu Lukaku krizi yaşanıyor. Thomas Tuchel'i kendine uygun olmayan bir oyun oynattığını söyleyerek eleştiren Romelu Lukaku, Liverpool maçının kadrosundan çıkarılmıştı.

Tuchel, Lukaku için açık kapı bırakarak "Lukaku oyuncumuz. Her zaman bir geri dönüş yolu vardır." ifadelerini kullanmıştı.

İtalyan basını ise Romelu Lukaku'nun Chelsea'den ayrılıp eski menajeri Antonio Conte ile çalışabileceğini yazdı.

Romelu Lukaku, Tottenham'a mı gidiyor?

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Belçikalı golcü, Chelsea'den ayrılmak istiyor. Lukaku, Inter'de birlikte çalıştığı ve Serie A şampiyonluğu kazandığı Antonio Conte ile yeniden bir araya gelebilir. Yıldız futbolcunun Tottenham'a transferi gündemde.

Lukaku'nun gelecek yaz Tottenham'a transfer ihtimali konuşulurken Londra ekibinde Harry Kane'in de takımdan ayrılması gündemde. Tottenham, Kane'in yerini Lukaku ile doldurabilir.

Lukaku bu sezon kaç gol attı?

8 yıl sonra Chelsea'ye geri dönen Romelu Lukaku sezon başında imza attığı İngiliz devinde şu ana kadar 18 resmi maça çıktı ve 7 gol kaydetti. Lukaku bu gollerin 5'ini Premier Lig'de, 2'sini Şampiyonlar Ligi'nde attı.

Geçen sezon Inter ile Serie A şampiyonluğu yaşayan 28 yaşındaki futbolcu İtalyan ekibine 44 maçta 30 gol ve 11 asistlik skor katkısı vermişti.