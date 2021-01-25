Chelsea Frank Lampard ile yollarını ayırdı, yerine Tuchel'in geçeceği iddia ediliyor

Chelsea, menajer Frank Lampard'ın görevine son verdi. İddialara göre, Lampard'ın yerine PSG'den gönderilen Thomas Tuchel geçecek.

Sezon başında Kavi Haverts'i 80, Timo Werner'i 53, Ben Chilwell'i 50.2, Hakim Ziyech'i 40 ve Edouard Mendy'yi 24 milyon Euro'ya kadrosuna katan ve İngiltere'nin transfere en çok harcayan takımı olan Chelsea, buna karşın ligde istediği sonuçları alamadı. İnişli çıkışlı bir grafik çizen Chelsea, son 8 Premier Lig maçının 5'ini kaybetti.

Chelsea'nin başında 80 maça çıkan Lampard, 44 maçı kazandı, takımı 15 maçtan beraberlikle ayrıldı; 25 maçı ise kaybetti.

Thomas Tuchel ilk isim

İngiliz basını Chelsea'nin, PSG'den gönderilen Thomas Tuchel'i takımın başına getireceğini duyurdu. Maviler, Alman teknik adamla 4 buçuk yıllık anlaşma yapacak.