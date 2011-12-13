-Chelsea Clinton gazetecilikte ilk adımını attı NEW YORK (A.A) - 13.12.2011 - ABD'nin en ünlü siyasetçi çiftinin tek çocuğu Chelsea Clinton, NBC televizyon kanalında dün akşam gazeteciliğe ilk adımını attı. Chelsea Clinton'ın ilk röportajı dün akşam haber bülteninin sonunda, kanalın yıldız sunucularından biri olan Brian Williams'ın "Rock Center with Brian Williams" adlı haftalık haber programında yayınlandı. 31 yaşındaki çiçeği burnunda gazeteci Chelsea Clinton'ın ilk röportajı, varını yoğunu, tüm parasını ve zamanını Arkansas eyaletinin Pine Bluff kentindeki yoksul çocuklara yardıma adayan siyahi bir kadının hikayesine ayrıldı. NBC kanalında geçen ay üç aylık deneme dönemi için yarı zamanlı muhabir olarak işe başlayan Clinton, işinden memnuniyetini dile getirirken, Brian Williams da yeni meslektaşına "hoşgeldin" dedi. Sesi annesininkine çok benzeyen ve yorumunda biraz güven eksikliği hissedilen Chelsea Clinton'ın, platoda Brian Williams'ın sorularını yanıtlamaya geldiğinde ilk dakikalarda epeyce donuk kaldığı dikkati çekti.