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Spor

Cheick Tioté, idmanda fenalaşarak hayatını kaybetti

Sezon başında Galatasaray'la görüşmelere gelen Cheik Tiote, idmanda fenalaşarak hayatını kaybetti

05 Haziran 2017 21:49

Devre arası transfer döneminde Newcastle United'dan Çin 1. Lig ekibi Beijing Enterprises'a transfer olan Fildişi Sahilli defansif orta saha oyuncusu Cheik Tioté idmanda fenalaşarak öldü.

Çin basınında yer alan habere göre; idman sırasında fenalaşan 31 yaşındaki Cheik Tioté, yapılan acil müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Sezon başında Galatasaray'ın gündemine gelen Tioté, İstanbul'da geçtiği sağlık kontrolünde sorunlar çıktığı için sarı kırmızılı takıma transfer olamamıştı.

Öte yandan Beşiktaş'ın Senegalli futbolcu Demba Ba, Tioté için "Allah sana cennetin kapılarını açsın" mesajını paylaştı.

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