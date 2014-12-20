Chedjou'dan Fenerbahçe'ye penaltı göndermesi: Şu an komedi filmi izliyorum

Galatasaraylı Aurelien Chedjou, Fenerbahçe'nin Erciyesspor maçında kazandığı penaltının ardından, "İnanılmaz, şu an Lig TV'de komedi filmi izliyorum" diye tweet attı.

Fenerbahçe'nin SAİ Kayseri Erciyesspor maçında kazandığı penaltıya, başta Galatasaraylılar olmak üzere diğer takımların taraftarları büyük tepki gösterdi. Hakem Hüseyin Göçek'in kararına isyan edenlerden biri de Galatasaray'ın Kamerunlu futbolcusu Aurelien Chedjou oldu.

Chedjou, maçın ardından kişisel Twitter hesabından İngilizce yazdığı tweetinde, "İnanılmaz, şu an Lig TV'de komedi filmi izliyorum" ifadesini kullandı. Kamerunlu futbolcunun bu tweeti kısa sürede binlerce Galatasaraylı tarafından retweet edildi.