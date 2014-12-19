Fenerbahçe penaltıyla gülmeye alıştı: 0-1

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta açılış maçında Fenerbahçe, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'a konuk oldu.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 86. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu ağlara gönderen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin deplasmanda 3 puanı almasını sağladı.

Bu sezon ligde 6. kez penaltı kazanan Fenerbahçe, 5. penaltı golüyle 1-0'lık galibiyete uzandı.

İki takımın 11'leri

Kayseri Erciyesspor: Gökhan; Caner, Sylla, Anıl, Emre; Cenk, Mehmet, Murat, Zoua; Necati, Edinho

Fenerbahçe: Volkan; Gökhan, Alves, Egemen, Caner; M.Topal, Meireles, Emre; Kuyt, Emenike, Sow

Karşılaşmanın önemli dakikaları

3. dakikada futbolseverler maçtaki ilk tehlikeyi izledi. Dirk Kuyt'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Emre Belözoğlu'nun topun gelişine vuruşunda kaleci Gökhan Değirmenci gole izin vermedi.

9. dakikada Erciyesspor yine sağ kanattan geldi. Cenk Ahmet Alkılıç, Caner Erkin'in önce sağından atıp solundan geçti ve yerden içeriye çevirdi. Ancak savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

11. dakikada Emenike ile verkaç yaparak ceza alanına giren Gökhan Gönül topu yerden ön direğe gönderdi. Erciyesspor savunması araya girerek meşin yuvarlağın müsait pozisyondaki Sow'a gelmesine izin vermedi.

17. dakikada her iki kalede de arka arkaya net pozisyonlara sahne oldu.



Önce Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Soldan Caner'in kornerinde Egemen Korkmaz kafayı vurdu. Savunmaya da çarpan topu kale sahası önünde Dirk Kuyt rövaşata ile ağlara yollamak istedi ama zayıf vuruşu kaleci Gökhan iki hamlede uzaklaştırdı.



Hemen ardından hızlı gelişen Erciyesspor atağında Cenk Ahmet Alkılıç orta alandan aldığı topu ceza sahası önüne kadar taşıdı. Ancak Erciyessporlu oyuncu rakip savunmayı az adamla yakaladıkları pozisyonda pas vermek yerine kendi vurmayı tercih edince ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden şutu üstten autla sonuçlandı.

23. dakikada Meireles'in köşe vuruşunda ön direğe gelen topu savunma kafayla uzaklaştırdı fakat arkaya açılan topu sağ çaprazda Bruno Alves kafayla içeri çevirdi. Bir anda kaleye yönelen topu kaleci Gökhan Değirmenci son anda parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

31. dakikada ceza sahası dışından kazanılan sertbest vuruşta topun başına Anıl Karaer geldi. Anıl Karaer'in vuruşunu kaleci Volkan Demirel tokatladı.

42. dakikada Necati Ateş'in ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği topu kaleci Volkan Demirel elleriyle çeldi, defans meşin yuvarlağı uzaklaştırarak, tehlikenin büyümesini önledi.

Ve böylece futbol keyfi açısından kısır geçen maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Takımlar 2. yarıya ilk 11'leriyle çıktılar.

İkinci yarıda da ilk yarıya benzer bir oyun oldu. Pozisyon zenginliğinin ve yaratıcılığın olmadığı; tamamen orta saha mücadelesine dönük bir maç izledik.



47. dakikada Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışı sol çaprazda topun sahibi olan Raul Meireles vuruşunu yaptı ancak istediği gibi vuramayınca top farklı şekilde auta gitti.



49. dakikada yine sağ kanattan gelişen Erciyesspor atağında Murat Yıldırım ortasını yaptı ama arka direğe açılan topa Jacques Zoua yetişemeyince atak autla sonuçlandı.

51. dakikada Necati Ateş'in pasıyla ceza sahası sağ yan çizgisinde topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç, yerden içeriye çevirdi ama savunma topu uzaklaştırmayı başardı.

55. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Necati Ateş'in kornerinde arka direğe açılan topu Anıl Karaer kafayla indirdi. Altıpasın önüne düşen topa Edinho vurdu ancak top üstten auta gitti.

58. dakikada bu kez gole yaklaşan taraf Fenerbahçe oldu. Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında savunmadan seken topu Emmanuel Emenike kafayla geriye gönderdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda Emre Belözoğlu topun gelişine çok sert vurdu ancak top yandan az farkla auta gitti.

68'de oyuna kenardan ilk müdahale geldi ve İsmail Kartal, Emenike'yi kenara alıp Alper Potuk'u sahaya sürdü. 1 dakika sonra ise bu kez Uğur Tütüneker değişikliğe gitti ve Necati Ateş'in yerine Georges Mandjeck oyuna dahil oldu.

70. dakikada Erciyes kalecisi Gökhan, Fenerbahçe'nin golüne son anda engel oldu.

Caner Erkin'in serbest vuruşta arka direğe yaptığı ortaya Mehmet Topal iyi yükseldi. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu kaleci Gökhan Değirmenci tam doksandan çıkarmayı başardı.

75. dakikada Raul Meireles'in ayağının dışıyla ceza sahası içine gönderdiği yüksek topu Moussa Sow göğsüyle Emre Belözoğlu'nun önüne indirdi. Emre'nin vuruşunda top savunmaya çarpıp ceza sahası dışına çıktı.



79. dakikada ceza sahası önünde Georges Mandjeck'ten sıyrılan Alper Potuk düşmek üzereyken pasını sağ kanattan ceza sahası içine koşu yapan arkadaşı Raul Meireles'e verdi. Raul Meireles'in sağ çaprazdan yerden vuruşunda top uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.

Maçın kader anı ise 84. dakikada yaşandı. Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta Mehmet Topal kafayı vurdu. Top, hava topunda dengesini kaybeden Mehmet Akgün'ün eline geldi. Hakem Hüseyin Göçek, yardımcısının uyarısıyla beyaz noktayı gösterdi. İtirazların ardından topun başına Emre Belözoğlu geçti ve sarı lacivertli takımın kaptanı, topu tam 90'a göndererek, Fenerbahçe'yi 86. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Fenerbahçe karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.