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Spor

Chedjou ile Erol Bulut koridorda kavga etti

Galatasaray ve Başakşehir arasında 2-2 biten karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorları karıştı

15 Mart 2015 00:18

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrasında Aurelien Chedjou ile Başakşehirspor yardımcı antrenörü Erol Bulut arasındaki kavgaya diğer futbolcular da katılınca polis çağrıldı.

fanatik.com.tr'nin haberine göre, Galatasaray-Başakşehirspor maçının son bölümlerinde yaşanan gerilim, soyunma odası koridorlarına taşındı. Türk Telekom Arena'nın koridorları adeta savaş alanına döndü. İki takım teknik ekibi ve futbolcuları soyunma odasına giderken ortalık bir anda karıştı.

Saha içinde gerginlik yaşayan Aurelien Chedjou ile Başakşehirspor yardımcı antrenörü Erol Bulut arasında yeni bir elektriklenme yaşandı. İkili birbirlerinin üzerine yürüdü.

Başakşehirsporlu futbolcuların yanı sıra Wesley Sneijder ile Selçuk İnan da olaya dahil oldu. Galatasaraylı futbolcular, Erol Bulut'a büyük tepki gösterdiler.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak da mixed-zone önünde gerçekleşen kavgaya müdahale edip, ortalığı yatıştırmaya çalıştı. Başakşehirspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yardımcısı Erol Bulut'u soyunma odasına götürerek, tansiyonun düşmesi için çabaladı.

Olaylar esnasında güvenlik görevlileri de gerilimi önlemek için büyük mücadele verdi. Yaşananlar sonrası Chedjou, Başakşehirsporlu futbolcuları tebrik etti. Yaşananların gözlemci ve hakem raporlarında yer alması bekleniyor. 

 

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