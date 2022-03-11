Che Guevara'yı öldüren Bolivyalı asker 80 yaşında hayatını kaybetti

Bolivya'da 1967 yılında Küba'daki sosyalist devrimin liderlerinden Ernesto "Che" Guevara'yı öldüren Bolivyalı asker Mario Teran Salazar 80 yaşında yaşamını yitirdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Che Guevara'nın yakalandığı askeri operasyonu yöneten emekli General Gary Prado Salmon, Salazar'ın ölümcül bir hastalıktan muzdarip olduğunu ve ülkenin Santa Cruz eyaletinde bir süredir tedavi gördüğü hastanede öldüğünü doğruladı.

Salmon, ölen silah arkadaşı hakkında "Onunla iletişim halindeydim. Onu en çok endişelendiren şey basının taciziydi, isminin gizli kalmasını istiyordu çünkü o sadece başkanlıktan gelen emri gönüllü bir şekilde yerine getirdi." ifadelerini kullandı.

Che Guevara ve kalan savaşçıları, ABD'nin yardımıyla Bolivya ordusu tarafından yakalandı. Guevara, 9 Ekim 1967'de La Higuera köyünde infaz edildi ve gizli bir yerde gömüldü. Kemikleri 1997'de bulundu ve Küba'ya getirilerek toprağa verildi.