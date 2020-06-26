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Che'nin doğduğu ev satışa çıkarıldı; İmamoğlu, Maçoğlu ve TKP 'satın alsın' önerisi geldi

Sosyal medyada Che'nin doğduğu evin satışa çıkarılması gündem oldu

26 Haziran 2020 13:20

Arjantinli devrimci Ernesto Che Guevara'nın doğduğu evin satışa çıkarılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Türkiye Komünist Partisi'ni etiketleyerek evi almaları önerisinde bulundu.
 
Sosyal medya kullanıcıları, satışa çıkarılan Ernesto Che Guevara'nın evi için, "Fatih Maçoğlu sana bunu almak yakışır", "Sayın komünist başkanım bir el atsanız", "Bunu almak sana yakışır İmamoğlu", "TKP alsın" yorumlarını yaparak, İmamoğlu, Maçoğlu ve TKP'ye evi satın almaları önerisinde bulundu.

İşte o paylaşımlar:

TIKLAYIN - Che Guevara'nın doğduğu ev satışa çıkarıldı

 

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