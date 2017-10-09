Che Gueavara ölümünün 50. yılında anılıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Ekim (DHA) – Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve Kübalılar Che Guevara’yı ölümünün ellinci yılında mezarı başında ve dünyanın birçok ülkesinde anılıyor.

Küba’daki sosyalist devrimin liderlerinden Arjantin asıllı Che Guevara’nın 50. ölüm yıldönümü anısına Havana’da Küba Komünist Parti Başkanı ve Bakanlar Kurulu Başkanı’nın da katıldığı anma etkinlikleri düzenlendi. Villa Clara’da yaşayan 60 binin üzerinde Kübalı eski liderlerine sevgilerini sunmak için Ernesto Che Gueavara meydanında toplandı.

Küba devriminin öncülerinden Arjantinli efsanevi gerilla lideri Ernesto Che Guevara, yalnızca Küba\'da değil, ölüm yıldönümünde tüm dünyada anılıyor. En görkemli anmaların ise son günlerini geçirdiği Bolivya’da yapılması bekleniyor. Ülkenin solcu Devlet Başkanı Evo Morales, Che’nin 50. ölüm yıldönümünü, \"Anti Emperyalist Mücadelenin Yeniden Başladığı Gün\" ilan etti. Britanya’nın Guardian gazetesi anmalar öncesinde Guevara’nın Arjantin, Küba, Kongo ve Bolivya’da geçen mücadele dolu yaşamının özellikle son yılına yoğunlaşarak başta Latin Amerika olmak üzere tüm dünyadaki gerilla hareketlerine esin kaynağı olan liderin Bolivya’daki mirasına mercek tuttu.

Arjantin’in Rosario kentinde 1928’de doğan Ernesto Che Guevara de la Serna, 1952’de Buenos Aires Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirip doktor olduktan sonra motosikletle Güney Amerika turuna çıktı.

Bu gezi sırasında kıtadaki yoksulluğu gören Guevara çözüm arayışı sırasında Marksizmle tanıştı, Arjantin, Bolivya ve Guetemala’da ilk politik faaliyetlerini yürüttü. Kübalı devrimciler Fidel ve Raul Castro ile 1954’te Meksika’da tanıştı onların diktatör Batista’ya karşı mücadelesine katılmaya karar verdi. 1959 yılındaki Küba Devrimi\'nin ardından Küba’da önce Merkez Bankası Başkanlığı üç yıl sonra da Sanayi Bakanlığı görevlerini üstlendi. CIA, ABD Özel Kuvvetleri ve Bolivya Ordusu’nun ortak operasyonuyla 9 Ekim 1967’de öldürüldü. (Fotoğraflı)