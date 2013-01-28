ÇHD'li avukatların tutuklanmasına itiraz edildi

DHKP-C'ye yönelik olduğu iddiasıyla soruşturma kapsamında tutuklanan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve ÇHD İstanbul Şube Başkanı Taylan Tanay'ın da aralarında bulunduğu 9 avukatın tutuklanmasına, itiraz edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi üyesi avukatlar, 9 meslektaşlarının tutuklanmasını protesto etti. ''Tutsak avukatlar serbest bırakılsın'' pankartı açan grup adına açıklamayı, operasyon sırasında gözaltına alınan ve mahkemece serbest bırakılan avukat Efkan Bolaç yaptı.

İtiraz dilekçesi sundular

Meslektaşlarının serbest bırakılmasını istediklerini belirten Bolaç, ''Derneğimize ve meslektaşlarımıza yapılan bu saldırılar, toplumsal muhalefeti diri tutan tüm kesimlere yapılmış topyekun bir saldırıdır'' ifadesini kullandı.

Avukatlar, açıklamanın ardından adliyenin ilgili birimlerinin bulunduğu kata çıkarak, ''dosyadaki kısıtlamanın kaldırılması'' ve ''tutuklulukların kaldırılması'' taleplerine ilişkin birer dilekçe sundu. Avukatların, tutukluluğa itiraz dilekçesinde, 78 avukatın imzasının yer aldığı belirtildi.