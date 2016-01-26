Ters kelepçe takılıp darp edilen ÇHD'li avukata terör örgütü propagandasından dava açıldı

İstanbul Sarıyer’e bağlı Yeniköy’deki Avusturya Konsolosluğu önünde 21 Eylül 2015’te açtığı masada imza toplarken polisler tarafından ters kelepçe takılarak gözaltına alınan ve karakolda darbelere maruz kalan Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticisi Avukat Ebru Timtik’e terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle dava açıldı. Üç ayrı suçtan yargılanan Timtik bugün hakim karşısına çıkıyor.

İleri Haber’de Rıfat Doğan imzasıyla yayınlanan habere göre, Savcı Orhan Aydın tarafından hazırlanan iddianame 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Timtik hakkında “terör örgütü propagandası yapmak, yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve silahlı olarak katılınan toplantı ve yürüyüşe ihtara rağmen dağılmama” suçlarını işlediği iddiasıyla dava açıldı. Timtik, bugün İstanbul Adliyesi’nde saat 14.00'da hakim karşısına çıkıyor.

İddianameye göre Timtik darp eden taraf

Olay günü ile ilgili hazırlanan davanın iddianamesinde ise olayın şu şekilde olduğu ileri sürüldü:

“21 Eylül 2015 tarihinde Avusturya İstanbul Başkonsolosluğu karşısına gelen dört kişi tarafından yanlarında kırmızı zemin üzerine sarı yazılarla “Diren Evin abla liseli Dev-Genç yanında” ibareli pankartın asılması üzerine pankart içeriğinde geçen Liseli Dev-Genç ibaresinin yasa dışı silahlı DHKP-C terör örgütünün illegal yapılanması olması nedeniyle polisin ilgili şahısları pankartı indirmeleri hususunda uyardığı, ancak şahısların pankartı indirmedikleri gibi “Yaşasın hakların kardeşliği, Kahrolsun emperyalizm, Kahrolsun işbirlikçi AKP…” şeklinde sloganlar atmaları üzerine polisin ilgili şahısları almaya çalıştığı sırada şahısların tümünün polis memurlarına direndiği, bu sırada şüphelilerden Ebru Timtik’in görevli polis memurlarından V.Ç.’ye tekme atması sonucu görevli polis memuru V.Ç.’nin alınan kesin doktor raporuna göre ‘hafif birinci derece kırık oluşacak şekilde yaralandığı’ tespit edilmiştir.”

Savcı: Avukat olması yargılanmasının önünde engel değil

Savcı Aydın, Timtik’in avukat olmasına rağmen soruşturma ve kovuşturma izni alınmasına gerek duyulmadığını belirttiği iddianamesinde şu ifadelere yer verdi:

“Şüphelinin iş bu eylemlerinden, terör örgütünün propagandasını yapma suçunun 3713 sayılı kanunun 7/2 maddesine giren suçlardan olduğu ve suçüstü hali olduğu, dolaysıyla Ağır Ceza Mahkemesinin görevine giren suçlardan olduğu anlaşıldığından 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 58. ve devamındaki görev kapsamına giren işlemiş olduğu ve bu bağlantılı olan diğer suçlarında yine göre kapsamı dışında kalan suçlardan olduğu ve hep birlikte Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarının yapılarak muktezaya bağlanması gerektiği anlaşıldığından gerek şüpheli Ebru Timtik yönünde gerekse diğer şüphelilere yönünden eylemlerinin sabit olduğu anlaşılmakla, mahkememizce eylemlerine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca yargılanmalarının yapılarak cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.”