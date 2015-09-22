ÇHD'li avukata ters kelepçe!

Avusturya'da kimliğine ve pasaportuna el konan kardeşi için İstanbul 'daki Avusturya Konsolosluğu'nun önünde masa açıp imza toplayan ÇHD'li avukat Ebru Timtik, dün akşam kendisine desteğe gelen altı kişiyle birlikte gözaltına alındı. Bu sırada, polisler tarafından tartaklandığı iddia edilen Timtik, Emniyet'te ters şekilde kelepçelenerek, bekletildi. Timtik bugün "terör örgütü propagandası" savıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 kişi serbest bırakıldı.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Timtik, Avusturya’da pasaportuna el konulan kardeşi Evin Timtik'e destek vermek için Sarıyer'deki Avusturya Konsolosluğu önünde beş gün önce masa kurup imza kampanyası başlatmıştı.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Dün masaya gelen bir grup polis, Avukat Timtik ile onu ziyarete gelen altı kişiyi gözaltına aldı. Sarıyer Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürülen Timtik, iddiaya göre, yolda ve emniyette darp edildi. Emniyet'te ters şekilde kelepçelenen Timtik'e, üst araması sırasında da şiddet uygulandı.

Timtik, bugün "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla İstanbul Adliyesi'ne getirildi ve yanındaki 6 kişiyle birlikte tutuklanmaya sevk edildi. Timtik'in avukatlığını üstlenen ÇHD'li Aycan Çiçek, suç üstü hali olmaksızın avukatlar gözaltına alınmayacağı ve üst aramaları yapılamayacağı halde Timtik hakkında bu işlemin yapıldığını ifade etti.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 kişi serbest bırakıldı.