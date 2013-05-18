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Politika

ÇHD genel kurulu 35 tutuklu avukat eksiği ile yapıldı

Hüseyin Aslan: Derneğimiz tüm ezilenlerin avukatlığını gelenek haline getirerek devrimci bir tarzda mücadele yürütmüştür

18 Mayıs 2013 21:42

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin iki gün sürecek 12. Genel Kurulu'nun açılış konuşmasında Genel Sekreter Avukat Hüseyin Aslan, "Tutuklu arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, bizzat derneğim kimliksiz bırakılan, yok sayılan Kürtlerin haklarını gasp edilen işçilerin, işkenceye uğrayan devrimcilerin, evlatlarını polis kurşunu ile kaybeden mağduru kadınları, gecekondusu yıkılan yoksulların tüm ezilenlerin avukatlığını gelenek haline getirerek devrimci bir tarz da mücadele yürütmüştür. Bugün Türkiye hapishanelerinde 35 meslektaşımız bulunulmaktadır. Bu sebeple ÇHD 12. Genel Kurulu Tutsak avukatlara ithaf edilmiştir” dedi. 

 

Mağdurlardan destek

 

Radikal gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin habeirn göre, Genel Kurul'a, çocuklarını polis kurşunuyla kaybeden anne ve babalar da katıldı. Polisin dur uyarısına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Cem Aygün’ün babası İsmet Aygün, ÇHD’lilerin kendilerine verdiği destek için teşekkür ederek, “Çocuklarımızı polis kurşunuyla kurban verdik. Ekonomik durumu iyi olmayan aileleriz. Ancak ÇHD mensubu avukatlar hep yanımızda oldu ve adalet arayışımıza destek oldular” diye konuştu.

 

35 tutuklu avukat

 

Genel Kurul çalışmaları sırasında açıklanan “Faaliyet Raporunda” ise çarpıcı değerlendirmeler yer aldı. Raporda, Türkiye’de tutuklu bulunan avukat sayısına dikkat çekilerek, şöyle denildi: “Türkiye tarihinde bugüne kadar görülmedik sayıda avukata soruşturma/kovuşturma, tutuklama ve ceza çıkmıştır. Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde 78 avukata dava açılmış, 8 avukata cezalar verilmiş, 52 avukat cezaevi görmüş ve 35’i de halen tutuklu bulunmaktadır” Raporda cezaevlerinde yaklaşık 500 mahkumun ciddi sağlık sorunları yaşadığına dikkat çekilerek, “Ölümcül hastalığa olan mahsupların tedavisi doğru dürüst yapılmamakta, ancak ölüm sınıra gelindiğinde tahliye yapılmaktadır. Hapishanelerde müebbet mahpuslara uygulanan tecrit ve izolasyon ise insan temel hak ve özgürlüklerin aykırı şekilde en üst düzeydedir” denildi.

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