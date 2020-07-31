ÇHD'den ölüm orucundaki tutuklu avukatlara ilişkin açıklama: Refakatçi talepleri kabul edilmiyor

Adli Tıp Kurumu’nun “hapishanede kalmaları uygun değil” raporuna rağmen tahliye edilmeyen ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’a kaldırıldıkları hastanede refakatçi verilmedi.

Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) “hapishanede kalmaları uygun değil” şeklindeki raporuna rağmen tahliye edilmeyen ölüm orucundaki tutuklu avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal dün gece hastaneye kaldırıldı.

Silivri Kapalı Cezaevi’ne görüş için giden avukatlara, Timtik ve Ünsal’ın hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi. Ardından avukatlar Timtik’in Bakırköy Doktor Sadi Konuk Devlet Hastanesine, Ünsal’ın ise Halkalı’da bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığını öğrendi.

Çağdaş Hukukçular Derneği, Timtik ve Ünsal'ın tek başına ihtiyaçlarını göremeyecek durumda olduklarını belirterek, avukatlar için yapılan refakatçi talebi gece boyunca reddedildiğini açıkladı. Yaşananlara ilişkin açıklama yapan ÇHD, “İhtiyaçlarını karşılamak için onlarla görüşmek istiyoruz” talebinde bulundu.

"Refakatçi talepleri kabul edilmedi"

Evrensel’de yer alan habere göre, gece boyunca Timtik ve Aytaç’ın durumuna ilişkin bilgi almak isteyen avukatları ve yakınları net bilgilere erişemediğini, yapılan refakatçi talebinin de reddedildiğini aktardı. Yaşananlara ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Çağdaş Hukukçular Derneği, (ÇHD), “Ebru ve Aytaç, tüm gece zorla müdahale tehdidi altında hastane odasında tek başlarına tutuldular. Tek başına ihtiyaçlarını göremeyecek olan iki arkadaşımız için yapılan refakatçi talebi gece boyunca reddedildi. Arkadaşlarımızın sağlık durumlarından endişeliyiz. Müdahale tehdidi altında, tek başlarına ihtiyaçlarını göremez oldukları raporluyken zayıf bünyeleriyle tüm gece tek başlarına bir odada tutuldular. Bu endişeyi gidermek, ihtiyaçlarını karşılamak için onlarla görüşmek istiyoruz” talebinde bulundu.

Ne olmuştu?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında verilen 159 yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik’e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildirdi. ÇHD davasında 20 Mart 2019’daki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Ekim 2019’da itirazları reddederek dosyayı Yargıtay’a göndermişti.

Tebliğnamede sadece, TCK'nın 314/1 maddesi uyarınca "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen avukat Barkın Timtik’in cezasının bozulması, onun da diğer avukatlar gibi “örgüt üyeliğinden” cezalandırılması gerektiği ifade edildi.