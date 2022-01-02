ÇHD'den duruşmaya davet: "Gelin ve arkadaşlarımızın nasıl yargılandığını görün"

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve dernek üyesi Barkın Timtik’in de aralarında bulunduğu 22 avukatın yargılandığı davanın 5, 6 ve 7 Ocak’ta yapılacak duruşması öncesinde, “Bu yargılama, adil yargılanma hakkı ihlalleri ile tarihte yerini aldı ve almaya da devam ediyor. Sizi, bu duruşma tanık olmaya davet ediyoruz. Gelin ve arkadaşlarımızın nasıl yargılandığını görün” açıklamasını yaptı.

ÇHD’nin “DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TİHV ve tüm demokratik kesimlere çağrımızdır” başlığıyla yaptığı açıklama şöyle:

“Eylül 2017 tarihinde üye ve yöneticilerimizin gözaltına alınması ve tutuklanmaları ile başlayan süreçte çokça duruşma geçirdik, yokluğumuzda açıklana kararlara tanık olduk. Aslı olmayan dijitallerle, bilirkişi olan itirafçı tanıklarla, akli dengesini kaybetmiş tanıklarla, hukuk tarihinde görülmemiş usule aykırılıklarla dolu bir sürecin sonunda, ‘adil yargılanma hakkını’ savunmak için avukat Ebru Timtik yaşamını ortaya koydu.

Genel başkanımız avukat Selçuk Kozağaçlı ve üyemiz avukat Barkın Timtik, 5 yılı aşan tutukluluklarına rağmen tutuklu yargılanmaya devam ediliyorlar. Şimdi bir kez daha aynı tanıklarla, aslı olmayan dijitallerle arkadaşlarımız cezalandırılmak isteniyor. Bu yargılama, adil yargılanma hakkı ihlalleri ile tarihte yerini aldı ve almaya da devam ediyor. Sizi, bu duruşma tanık olmaya davet ediyoruz. Gelin ve arkadaşlarımızın nasıl yargılandığını görün. Gelin ve arkadaşlarımızın nasıl yargılandığını onlardan ve bizlerden dinleyin. Hep birlikte dayanışmayı büyütelim.”