-CHAVEZ: YENİ BİR SAYFA AÇMAYA HAZIRIM CARACAS (A.A) - 08.08.2010 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Kolombiya'nın yeni Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un yemin ederek göreve başlamasının ardından ''Kolombiya ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu'' söyledi. Chavez, televizyondan yaptığı konuşmada, Santos ile bir araya gelmek, diplomatik ilişkileri yeniden kurmak istediği belirtti ve gerekirse yeni lider ile bir araya gelmek için Kolombiya'ya gideceğini ifade etti. Santos hükümetinin söz konusu iddiaları tekrarlaması durumunda barış çabalarının biteceğini kaydeden Hugo Chavez, ''Ama yeni hükümetle çalışmak için istek ve umut doluyum. Yeni bir sayfa açmaya hazırım ve geleceğe umutla bakıyorum'' dedi.