Chavez'in koruması: Ölümü iki ay gizli tutuldu, yerine imzalar atıldı

Venezuela'nın efsane lideri Hugo Chavez'in ölümü ardından ortaya atılan iddialara yenisi eklendi. Chavez'in eski güvenlik şefi ve koruması Leamsy Salazar 5 Mart 2013'te kanserden ölen Chavez'in aslında 30 Aralık 2012'de yerel saatle 7.32'de yaşamını yitirdiğini öne sürdü ve ekledi:

"Ölümü iki ay gizli tutuldu. Bu sürede kararnamelere onun yerine imza atıldı."

'Tam bir utanmazlık'

Amerikan Devletleri Örgütü'nün eski büyükelçisi Guillermo Cozhez de "Onun öldüğünü saklamak için ne kadar yalan söylediler. Tam bir utanmazlık" diyerek Salazar'ın söylediklerini doğruladı.

Salazar daha önce de Venezuela Millet Meclisi'nin lideri Diosdao Cabello'yu multimilyar dolarlık bir uyuşturucu ticaretine karışmakla suçlamıştı. Chavez'in resmi olarak açıklanan ölüm tarihinden 2 ay önce öldüğü doğrulanırsa, Maduro hükümetinin de meşruluğu hakkındaki iddialar da güçlenecek. Zira bu 30 Aralık 2012 ile 5 Mart 2013 arasında geçen 2 aylık sürede Chavez'in imzaladığı düşünülen birçok kararnamenin de geçerliliği sorgulanacak.

Kriz kapıyı çalıyor

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan Venezuela, petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomik krize girmişti. Skandal yaratan iddialar kanıtlanırsa, ülkenin yaşadığı ekonomik kriz, siyasi krizle iyice içinden çıkılmaz bir hal alacak. Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ise iddianın emperyalist bir komplo olduğunu söyledi.