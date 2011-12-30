T24 LogoT24 Logo
Dünya

Chavez'in ''kanser komplosu'' iddiasına ABD'den sert yanıt WASHINGTON (A.A)

30 Aralık 2011 00:14

-Chavez'in ''kanser komplosu'' iddiasına ABD'den sert yanıt WASHINGTON (A.A) - 29.12.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in, ABD'nin Latin Amerika liderlerine ''kanser komplosu'' kuruyor olabileceği iddialarına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Chavez'in iddialarının ''menfur ve korkunç'' olduğunu söyledi. Chavez, Güney Amerikalı üst düzey politikacılarda art arda ortaya çıkan kanserlerde ABD'nin parmağı olabileceğini öne sürmüştü. Venezuela Devlet Başkanı, ABD'nin bu yönde bir teknoloji geliştirmiş olabileceğini iddia etmişti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24