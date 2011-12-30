-Chavez'in ''kanser komplosu'' iddiasına ABD'den sert yanıt WASHINGTON (A.A) - 29.12.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in, ABD'nin Latin Amerika liderlerine ''kanser komplosu'' kuruyor olabileceği iddialarına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Chavez'in iddialarının ''menfur ve korkunç'' olduğunu söyledi. Chavez, Güney Amerikalı üst düzey politikacılarda art arda ortaya çıkan kanserlerde ABD'nin parmağı olabileceğini öne sürmüştü. Venezuela Devlet Başkanı, ABD'nin bu yönde bir teknoloji geliştirmiş olabileceğini iddia etmişti.