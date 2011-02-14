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Dünya

CHAVEZ'DEN "MÜBAREK" TEPKİSİ CARACAS (A.A)

14 Şubat 2011 00:13

-CHAVEZ'DEN "MÜBAREK" TEPKİSİ CARACAS (A.A) - 13.02.2011 - Venezüela Devlet Başkanı Hugo Chavez, 12 yıllık iktidarının Mısır'daki gibi bir halk ayaklanması tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyenlere tepki gösterdi.  Haftalık televizyon programı ''Aló Presidente (Merhaba Başkan)''de konuşan Chavez, ''Venezüela muhalefetinden zeki bazı analistler benim hükümetimi, Mısır'ın eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'inkiyle karşılaşyrtırmaya çalışınca çok gülüyorum'' dedi.   ''Bunlar çıldırmışlar, yanılıyorlar'' diye konuşan Chavez, Mısır konusunda ise ''Evet, orada gerçek bir diktatörlük vardı ve halkın yarısından fazlası yoksulluk, aşırı yoksulluk içinde yaşıyordu. Temel neden bu'' ifadelerini kullandı.

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