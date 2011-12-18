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Dünya

Chavez Simon Bolivar için yeni tabut yaptırdı KARAKAS (A.A)

18 Aralık 2011 00:33

-Chavez Simon Bolivar için yeni tabut yaptırdı KARAKAS (A.A) - 17.12.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, 1830 yılında ölen bağımsızlık lideri Simon Bolivar için altın, inci ve elmaslarla bezenmiş yeni bir tabut yaptırdı. Bolivar'ın ölümünün 181. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende, yeni yapılan değerli taşlarla süslü maun tabutun yanında konuşan Chavez, "İçimizde yaşıyorsun. Yıllar geçtikçe daha da canlı olacaksın" dedi. Chavez geçen yıl Bolivar'ın gerçek ölüm sebebini anlamak amacıyla DNA testi yapılması için Bolivar'ın kalıntılarını çıkarttırmıştı. Kalıntıların  Bolivar'a ait olduğu DNA testi sonucunda doğrulanmış, ancak ölüm sebebi anlaşılamamıştı. Chavez, veremden öldüğü kabul edilen Bolivar'ın zehirlenmiş olabileceğini düşünüyor.

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