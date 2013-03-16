T24 LogoT24 Logo
Dünya

Chavez mumyalanmayacak

Venezuela hükümeti, Hugo Chavez’in mumyalanmamasına karar verdi

16 Mart 2013 12:34

Venezuela hükümeti, kanser nedeniyle hayatını kaybeden Devlet Başkanı Hugo Chavez'in naaşının mumyalanmamasına karar verdi.
 
Venezuela halkı bir kez daha efsane liderleri Hugo Chavez'e veda için sokağa döküldü.

10 gündür Askeri Akademi'de tutulan Chavez'in naaşı sergileneceği Devrim Müzesi’ne götürüldü. Konvoya kırmızılar içerisindeki yüzbinler eşlik etti.

Twitter’dan açıklama yapan Enformasyon Bakanı Ernesto Villegas, Chavez'in naaşının mumyalanmamasına karar verdiklerini söyledi.

Villegas, Rus uzmanların, Chavez'in naaşının uygun bir şekilde mumyalanabilmesi için 7 veya 8 aylığına Rusya'ya gönderilmesini önerdiğini de ifade etti.

Geçici Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçen hafta yaptığı açıklamada, Chavez'in naaşının sergilenmesi için mumyalanacağını kaydetmişti.

Maduro, daha sonra mumyalama işlemine geç kalındığı için bunun yapılma olasılığının oldukça düşük olduğunu açıklamıştı.


Bolivar'ın yanına defnedilebilir


Destekçileri, Chavez'in Latin Amerikalı devrimci lider Simon Bolivar'ın yanına gömülmesini istiyor.

Ancak Venezuela Anayasası'na göre, bunun için ölümünün üzerinden 25 yıl geçmiş olması gerekiyor.

Hükümetin, anayasada değişiklik yaparak bu engeli aşması da olasılıklar arasında bulunuyor.

Chavez'in, doğum yeri olan Sabaneta'da büyükannesinin yanına gömülmeyi vasiyet ettiği biliniyor.

Kanser hastalığıyla mücadele eden Devlet Başkanı Hugo Chavez, 5 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Chavez’in naaşı sergilenmek üzere askeri müzeye götürülmüştü.

ETİKETLER

hugo chavezvenezuelamumyalamadefin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'da Doğu Ekspresi treni raydan çıktı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24