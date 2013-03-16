Chavez mumyalanmayacak

Venezuela hükümeti, kanser nedeniyle hayatını kaybeden Devlet Başkanı Hugo Chavez'in naaşının mumyalanmamasına karar verdi.



Venezuela halkı bir kez daha efsane liderleri Hugo Chavez'e veda için sokağa döküldü.

10 gündür Askeri Akademi'de tutulan Chavez'in naaşı sergileneceği Devrim Müzesi’ne götürüldü. Konvoya kırmızılar içerisindeki yüzbinler eşlik etti.

Twitter’dan açıklama yapan Enformasyon Bakanı Ernesto Villegas, Chavez'in naaşının mumyalanmamasına karar verdiklerini söyledi.

Villegas, Rus uzmanların, Chavez'in naaşının uygun bir şekilde mumyalanabilmesi için 7 veya 8 aylığına Rusya'ya gönderilmesini önerdiğini de ifade etti.

Geçici Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçen hafta yaptığı açıklamada, Chavez'in naaşının sergilenmesi için mumyalanacağını kaydetmişti.

Maduro, daha sonra mumyalama işlemine geç kalındığı için bunun yapılma olasılığının oldukça düşük olduğunu açıklamıştı.



Bolivar'ın yanına defnedilebilir



Destekçileri, Chavez'in Latin Amerikalı devrimci lider Simon Bolivar'ın yanına gömülmesini istiyor.

Ancak Venezuela Anayasası'na göre, bunun için ölümünün üzerinden 25 yıl geçmiş olması gerekiyor.

Hükümetin, anayasada değişiklik yaparak bu engeli aşması da olasılıklar arasında bulunuyor.

Chavez'in, doğum yeri olan Sabaneta'da büyükannesinin yanına gömülmeyi vasiyet ettiği biliniyor.

Kanser hastalığıyla mücadele eden Devlet Başkanı Hugo Chavez, 5 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Chavez’in naaşı sergilenmek üzere askeri müzeye götürülmüştü.