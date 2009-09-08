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Kültür-Sanat

Chavez, kırmızı halıda yürüdü

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, 66. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde bir film yıldızı gibi karşılandı, kırmızı halıdan geçti.

08 Eylül 2009 03:00

Amerikalı yönetmen Oliver Stone ile birlikte "Sınırın Güneyi" belgesel filmi için Venedik'e gelen Chavez, gösterim yapılacak yerin kapısında yüzlerce kişinin "başkan, başkan" tezahüratı, Venezuela bayrakları ve İspanyolca "Hoşgeldiniz Başkan" yazılı bir dövizle karşılaştı.

Kalabalığa bir çiçek atan, elini kalbinin üstüne koyarak selam veren Chavez, fotoğraf çekimine de izin verdi.

Hugo Chavez, gazetecilere yaptığı açıklamada da Olver Stone'un belgeselinden övgüyle söz ederek, Güney Amerika'da bir yeniden doğuş olduğunu, Stone'un da bunu aradığını ve bulduğunu söyledi.

Oliver Stone'un festivalin açılış filmi olan "Güneyin Sınırı" adlı belgeseli, Güney Amerika'da son yıllarda meydana gelen değişiklikleri anlatıyor.

75 dakikalık belgesel için Chavez ile uzun söyleşiler yapan Stone, ayrıca Arjantin, Brezilya, Ekvador, Bolivya, Küba ve Parguay liderleriyle de röportajlar yaptı.

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