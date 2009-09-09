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Dünya

Chavez, İsrail'i soykırımla suçladı.

09 Eylül 2009 15:01

Chavez, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, Gazze'ye geçen yılki bombardımanın da bir tahrik sonucu düzenlenmediğine inandığını kaydetti.

Orta Doğu ve Arap ülkeleri turunu yeni tamamlayan Chavez, demecinde, sorunun, İsraillilerin Filistinlileri yok etmek isteyip istemediği olduğunu belirterek, İsrail'in, "Gazze saldırısının Hamas'ın açtığı roket atışına karşılık" olduğu açıklamalarını kabul etmediğini söyledi.

"Bu soykırım değil de nedir? İsrailliler Filistinlileri yok etmek için bahane arıyor" diyen Chavez, İsrail'e yaptırım uygulanması gerektiğini kaydetti.
İsrail'in, her ülke gibi var olma hakkını tanıdığını belirten Chavez, İsrail'in Filistin halkının özgür iradesine saygı göstermesi gerektiğini bildirdi.

ABD'nin dış siyaseti konusunda daha açık olması gerektiğini kaydeden Chavez, ABD'nin yakın zamanda Kolombiya'yla askeri üs anlaşmasına varması gibi Güney Amerika'daki bazı girişimlerini hayal kırıcı bulduğunu ifade etti.

Chavez, ABD Başkanı Barack Obama'nın gelişinin büyük ümitleri beraberinde getirdiğini ancak değişimin az olduğunu söyledi.


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