Chat aşkıyla ölüm planı!

Yalova'da, bir süredir internet üzerinden görüştüğü sevgilisine, eşini öldürtmek istediği iddiasıyla gözaltına alınan kadın ve sevgilisi tutuklandı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 14 Mart cumartesi günü Mimar Sinan Caddesi'ndeki evine gelen Sefer Güllü (40), dubleks evin üst katında bıçaklı bir kişinin saldırısına uğradı.



Vücudunun 7 yerinden bıçaklanan Güllü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Zanlının evden bir miktar para ve ziynet eşyası aldığının da belirlenmesi üzerine olay, hırsızlık kapsamında incelemeye alındı.



Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evin kapısında herhangi bir darp izinin bulunmaması, failin mutfaktaki bıçağı kullanması ve Sefer Güllü'nün eşi Hilal Güllü'nün (35) rahat tavırlar sergilemesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi.



Güvenlik güçleri, Uşak Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen soruşturmanın ardından, olayın failinin Uşak'ta oturan ve Hilal Güllü ile bir süredir internet üzerinden aşk yaşadığı bildirilen Hikmet Özbaş (24) olduğunu belirledi.



Gözaltına alınan Hilal Güllü, "Hikmet Özbaş ile MSN vasıtasıyla aşk yaşadıklarını, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları kocasının boşanmaya yanaşmaması üzerine planlarını uygulamaya soktuklarını" söylediği öğrenildi.



Uşak'ta yakalanan Hikmet Özbaş ile Yalova'da gözaltına alınan Hilal Güllü, ifadelerinin ardından, "Tasarlayarak taammüden adam öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak, Yalova Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



Öte yandan, Yalova Devlet Hastanesinde tedavisi süren Sefer Güllü'nün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.



