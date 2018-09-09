Charter uçuşlarda Antalya ilk sırada

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) EUROCONTROL İstatistiksel Referans Bölgesi raporlarına göre, Ağustos ayında yapılan charter uçuşlarda günlük ortalama 153.6 kalkışla Antalya Havalimanı’nın ilk sırada yer aldığı açıklandı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü (DHMİ) Funda Ocak, “Ağustos ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde charter uçuşlarda Antalya Havalimanı günlük ortalama 153.6 kalkışla ilk sırada yer aldı. Charter uçuşlarda ağustos sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.0 artış gerçekleşen Antalya Havalimanı’nda, ikinci sırada Burgaz Havalimanı’nın yaklaşık 4 katı charter uçuş gerçekleşti\" dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak yaptığı açıklamada, “Rapora göre, Türkiye’de ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre inen uçak sayısında yüzde 8.5, kalkan uçak sayısında yüzde 8.6, transit üst geçişlerde yüzde 12.6 artış görüldü. Genel artış oranı ise yüzde 6.4 oldu. Ağustos ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde tarifeli uçuşlarda Atatürk Havalimanı günlük ortalama 583.7 kalkışla üçüncü sırada yer aldı. Ağustos ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde kalkış trafiği en yoğun havalimanı sıralamasında İstanbul Atatürk Havalimanı günlük ortalama 680.5 trafikle dördüncü sırada yer aldı. Ağustos sonu itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki trafikte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 artış gerçekleşti” dedi.

İLK YEDİDE TÜRKİYE HAVALİMANLARI YER ALIYOR

Ağustos ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde aralarında en fazla trafik gerçekleşen havalimanı çifti günlük ortalama 52.5 trafikle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Antalya Havalimanı çifti olduğunu ifade eden Ocak, açıklamalarına şöyle devam etti:

“ İzmir Adnan Menderes Havalimanı-İstanbul Atatürk Havalimanı çifti günlük ortalama 50.1 trafikle ikinci, İzmir Adnan Menderes Havalimanı-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı çifti günlük ortalama 47.7 trafikle beşinci sırada yer aldı. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı çifti günlük ortalama 46.5 trafikle beşinci sırada yer aldı. Ağustos ayında Avrupa’nın en yoğun havalimanı çiftleri sıralamasında ilk yedideki dört havalimanı çifti Türkiye havalimanlarından oluştu.”