Charter seferleriyle 700 bin Rus turist hedefleniyor

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, "Sezonun yüzde 70'ini bitirdik ama yine de turizmcileri umutlandıran, heyecanlandıran bu kararı sevinçle karşılıyoruz. Sezonda bugüne kadar tarifeli uçuşlarla gelen Rus turist sayısının 200 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Charter seferlerinin başlamasıyla sayının 700 binlere ulaşmasını temenni ediyoruz" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, Rusya Ulaştırma Bakanlığının,Türkiye’ye yönelik charter seferlerini tekrar başlamasına yönelik tasarıyı hükümete sunmasına ilişkin, "Turizmcileri umutlandıran, heyecanlandıran bu kararı sevinçle karşılıyoruz." dedi. Polatoğlu, Rusya'dan charter seferlerinin başlaması için Rus otoritelerin yaptığı çalışmanın turizmcileri ve tur operatörlerini sevindirdiğini söyledi.

Turizmde sezonun bitmek üzere olduğuna dikkati çeken Polatoğlu, "Neredeyse bitmek üzere olan sezonda başlatılmaya hazırlanan charter seferleriyle turizmcilerin istediği verimi elde etme şansı yok. Sezonun yüzde 70'ini bitirdik. Üstelik en yüksek ve pahalı aylar olan temmuz ve ağustosu da geride bıraktık. Ancak yine de turizmcileri umutlandıran, heyecanlandıran bu kararı sevinçle karşılıyoruz." diye konuştu.

Polatoğlu, 2 yıl önce Türkiye'ye gelen 4,5 milyonluk Rus turist sayısının önce Rusya'daki mali kriz yüzünden yarı yarıya düştüğüne, daha sonra Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından neredeyse sıfıra indiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabaları ile tekrar düzelen ikili ilişkiler neticesinde sezon sonunda olsa bile Rusya'dan turist akışı başladı. Rusya tarafından Türkiye'ye uygulanan charter yasakları henüz kalkmadığı için tarifeli seferlerle yapılan bu turlarda arzu edilen sayıya kavuşulmadı. Sezonda bugüne kadar tarifeli uçuşlarla gelen Rus turist sayısının 200 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Net sonuç eylülde belli olur. Rusların Türkiye'yi çok sevdiğini ve bizden vazgeçmeyeceğini biliyoruz. Seferlerin başlaması ile bu sayının 700 binlere ulaşmasını temenni ediyoruz."

"Kaydın yüzde 15'ini telafi eder"

Polatoğlu, Rusya'dan Türkiye’ye yönelik charter seferlerin tekrar başlamasına yönelik tasarının hükümete henüz sunulduğuna dikkati çekerek, "Charter seferlerin başlamasıyla ilgili karar çıktı ancak henüz başlama tarihi belli değil. Rusya'dan Türkiye'ye turist getiren tur operatörü arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye ve tahminlerimize göre seferler gelecek hafta başlar. Seferlerin başlamasıyla turizmcilerin Rus turistten kaynaklanan gelir kaybının en az yüzde 15'inin telafi edilebileceğini düşünüyoruz" dedi.