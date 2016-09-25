Charlotte'ta Scott'ın vurulma anı polis kamerasında

Charlotte'ta polis tarafından vurularak öldürülen Afro-Amerikalı Keith Lamont Scott'ın vurulma anına ilişkin görüntüler yayınlandı. Polis tarafından yayınlanan görüntülerde 43 yaşındaki Scott'ın içinde bulunduğu aracından çıktığı görülüyor. Daha sonra Scott'ın silahını bırakmasına ilişkin uyarılar duyuluyor ancak elinde gerçekten silah olup olmadığı anlaşılmıyor. Kendisi de siyahi olan bir polisin silahından çıkan dört el ateş sesinden sonra Scott'ın sırt üstü düştüğü görülüyor.

Scott'ın eşi Rekeyia Scott da olay anında kendi telefonuyla çektiği görüntüleri paylaşmıştı. Ne var ki Scott'ın elinde bir silah olup olmadığı bu görüntülerden de anlaşılamıyor.

"Elinde yalnızca kitap vardı"

Scott'ın öldürülmesinden sonra basında kurbana ait olduğu öne sürülen bir silahın fotoğraflarının yanı sıra Scott'ın esrar içerken görüldüğü fotoğraflara da sıkça yer verilmişti.

Charlotte Polis Şefi Kerr Putney de olay anı görüntülerine ilişkin açıklamada bulunurken ilk kez uyuşturucu madde kullanımından söz etmişti. İddiaya göre, polis bir başka şüpheliyi izlerken Scott'ın aracında esrar bulunduğunu görmüş ve ardından kurbanın silahlı olduğunu fark etmişti. Bunun üzerine polis memurları durumun kendi güvenliklerinin yanı sıra kamu güvenliğini tehdit ettiği sonucuna varmıştı. Scott'ın aracındaki silahın dolu olduğu ve üzerinde DNA'sının tespit edildiği de polisin diğer iddiaları arasında.

Ailesi ve komşuları ise arabada oğlunu bekleyen Scott'ın olay sırasında kelinde yalnızca bir kitap bulunduğunu öne sürdü.

"Siyahların hayatları değerlidir"

Scott'ın öldürülmesiyle ABD'de polis şiddetini protesto etmek için binlerce kişi yine sokaklara dökülmüştü. "Black lives matter" (Siyahların hayatları değerlidir) sloganlarıyla yürüyen protestocularla polis arasında çatışmalar çıkmış bunun üzerine kentte olağanüstü hal ilan edilmişti.

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DW / SÖ, BS