Gümüş” dizisinin yıldızı Songül Öden, Kahire Film Festivali’nde gösterilen ilgiye çok şaşırdığını söyledi: “Charlize Theron’u bile gölgede bıraktım.”



Aynı sahnede



Hürriyet'in haberine göre; Arap ülkelerinde büyük ilgi gören “Gümüş” dizisinin yıldızı Songül Öden, geçtiğimiz kasım ayında düzenlenen 32. Uluslararası Kahire Film Festivali’nde Hollywood starlarını bile gölgede bırakacak şekilde ilgi gördüklerini açıkladı: “Kıvanç Tatlıtuğ, Güngör Bayrak ve ben festivalin onur konuklarıydık. Festivalde, Susan Sarandon, Ömer Şerif, Goldie Hawn, Kurt Russell, Charlize Theron gibi birçok ünlü oyuncu vardı.”



‘Kim bunlar’



Öden sözlerine şöyle devam etti: “Hollywood yıldızlarının hepsiyle tanıştım. Bu isimlerin hepsi onur konuğu olduğu için sahnedeydi. Biz de Mısır’daki oyunculara ödül vermek üzere sahneye çıktık. Sahneye çıktığımızda salondaki herkes ayağa kalktı. Hollywood starları da arkada duruyor. Yani Charlize Theron’u bile gölgede bıraktık. Bize gösterilen bu ilgi onların da çok dikkatini çekti. “Kim bunlar” diye şaşırdılar.

